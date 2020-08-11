Для трех избирательных кампаний в Татарстане общий объем эфирного времени составит 600 минут

ЦИК Татарстана провела жеребьевку бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на предстоящие выборы в республике. Общий объем бесплатного эфирного времени составит 600 минут.



Так, 11 августа в КЦ «Московский» состоялась жеребьевка между кандидатами, зарегистрированными по трем избирательным кампаниям: на выборах gрезидента Республики Татарстан, на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28 и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстан по Елабужскому одномандатному избирательному округу №37.

На выборах президента республики бесплатный эфир предоставили 4 организации телерадиовещания, выпускающие 13 каналов: 6 телеканалов и 7 радиоканалов.

На дополнительных выборах депутата Госдумы по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 — 4 организации телерадиовещания на 7 каналах: 5 телеканалов и 2 радиоканала, а на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Елабужскому одномандатному избирательному округу №37 бесплатное эфирное время предоставили 2 организации телерадиовещания на 5 каналах.

Новый этап избирательных кампаний — агитация в средствах массовой информации — начнется с 15 августа, сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.