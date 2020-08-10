В Челнах суд оштрафовал школу за упавшее на машину дерево

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Набережночелнинский городской суд встал на сторону автовладелицы, требовавшей почти 90 тысяч рублей с местной школы №12. Суд признал, что школа несла ответственность за упавшее на машину челнинки дерево.

Согласно данным иска, стоявшее на территории школы дерево из-за порывов ветра рухнуло на Renault Logan истицы.

«Экспертом сделан вывод, о частичном или полном высыхании древесины. Такое происходит, когда дерево по каким-либо причинам полностью или частично прекратило свою жизнедеятельность и начался процесс усыхания. Учитывая, что до происшествия дерево продолжало стоять, оно подходит под определение «сухостой», — сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в середине июля на территории Татарстана прошли несколько сильных гроз. В результате ветром повалило деревья во многих районах республики. Например, вдоль трассы от Казани до Зеленодольска.