Питерские и казанские программисты стали победителями хакатона DigitalSuperHero

8 августа шесть проектов в сфере финтех и кибербезопасности стали победителями второго этапа всероссийских соревнований программистов DigitalSuperHero.

Программисты из 41 города России в течение 7 дней в режиме онлайн готовили варианты решения задач, объявленных в рамках хакатона «Fintech&SecuritySuperhero» Ак Барс Банком, ИТ-компанией InnoSTage и международным KasperskyiHub.

«Спасибо за возможность приобщиться начинающим разработчикам к сообществу профессионалов. Я получил не только эмоции, но и профессиональный опыт, знания. Эта атмосфера заряжает и подталкивает к подвигам. Будем участвовать еще!» — поделился своими эмоциями один из победителей, представитель питерской команды WhileTrue.

По направлению финтех главный приз взяла питерская команда «Первый раз», создавшая решение по прогнозированию дефолта платежеспособности клиента по различным параметрам его финансовых операций. При проработке кейса команда использовала реальные обезличенные данные. В направлении кибербезопасности лидером стало решение по распознаванию пользователя за его рабочим местом, предложенное командой «Черный лебедь» из Казани. Оба решения-победителя были построены на базе машинного обучения — одной из наиболее востребованных на сегодня технологий для работы с большими объемами данных.

«Хакатон стал настоящей проверкой нашей способности перестроиться, освоить новый дистанционный формат. Мы рады, что нам это удалось. Мероприятие прошло в атмосфере высокой вовлеченности и здорового соперничества. Хочется сказать спасибо коллегам из InnoSTage и KasperskyInnovationHub за совместную работу, отличных экспертов и поддержку», — отметил Мераб Гогичаты, заместитель председателя правления Ак Барс Банка.

«Это была весьма продуктивная неделя. Было очень интересно наблюдать, какие подходы применяют участники для решения предложенных задач, часть которых отражала непосредственно те, над которыми ведется работа в центре инноваций «Лаборатории Касперского». Мероприятия такого рода позволяют обмениваться знаниями и стимулировать прорывное мышление. Мы были рады встретить единомышленников и планируем предложить некоторым из них продолжить работу над своими проектами в составе уже нашей команды», — комментирует Виталий Мзоков, руководитель KasperskyInnovationHub.

За призовой фонд в 700 тысяч рублей боролись более 200 участников из 69 команд — молодые программисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Уфы, Воронежа, Томска, Челябинска, Сыктывкара, Симферополя, Кемерово, Благовещенска, Куска, Улан-Удэ, а также программисты из Белоруссии и Казахстана. Разработчики из Санкт-Петербурга стали активными участниками этого этапа соревнований, взяв три номинации из шести возможных.

Организаторы мероприятия — Ак Барс Банк, InnoSTage, KasperskyiHub, а также приглашенный эксперт — руководитель Центра информационной безопасности «Татнефть — Цифровое развитие». В составе жюри — учредители серии хакатонов DigitalSuperHero — ГБУ «Безопасность Дорожного движения», Министерство цифрового развития РТ, а также представителями партнеров — SecurityLab и «Коммерсантъ Волга-Урал».

«Мы уже ведем работу по подготовке следующего хакатона, он пройдет во второй половине сентября. Есть задачи, есть компании и государственные органы, заинтересованные в их решении. Состоявшийся сейчас хакатон — это еще ряд решений в копилку наших проектов для развития. Собирая в рамках такого мероприятия специалистов из разных городов, работающих над различными задачами, привлекая в него партнеров и их задачи, мы формируем виртуальную и реальную среду для взаимодействия бизнеса, государства и молодых специалистов, готовых предлагать для рынка свои идеи», — дополняет Айдар Гузаиров, генеральный директор ИТ-компании InnoSTage.

Информационную поддержку мероприятию оказывает HeadHunter, TelecomDaily, BIS Journal, Tproger, SecurityLab.ru, «Коммерсантъ Волга-Урал», Codenrock, «Татмедиа», REG.RU, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Национальный Банковский Журнал, журнал «Системный администратор», Университет ИТМО, Университет талантов, Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».



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