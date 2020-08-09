Билл Гейтс раскритиковал идею приобрести Microsoft приложение TikTok

Билл Гейтс раскритиковал идею приобрести Microsoft приложение TikTok. Он назвал покупку приложения «чашей с ядом», так как Microsoft придется учитывать вопрос шифрования данных.

Гейтс считает странным требования о передаче доли от сделки министерству финансов США, а также он не понимает стремления президента «убить единственного конкурента», сообщает «РИА Новости».

Ранее власти США заявили, что Microsoft должна купить TikTok до 15 сентября, иначе приложение запретят к использованию на территории Америки.

