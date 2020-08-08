В Британии ушел в отставку главный кот-мышелов МИДа

Фото: telegram посольства Великобритании в Москве

Посольство Великобритании в Москве сообщило о добровольной «отставке» главного мышелова МИД Великобритании кота Палмерстона.

В период пандемии он, как и многие, был вынужден работать из дома. Его взял к себе в загородный дом один из сотрудников британского МИДа, где животному понравилось жить.

«Судя по сообщениям коллег из Форин Офиса, лазать по деревьям и исследовать луга вокруг его нового дома Палмерстону вполне нравится», — говорится в сообщении посольства в Telegram. Кота поблагодарили за работу и пожелали интересной кошачьей жизни на новом месте.

Отметим, что кот Палмерстон, взятый из лондонского приюта Баттерси и названный в честь бывшего министра иностранных дел Великобритании и премьер-министра Генри Палмерстона, популярен в Англии и имеет аккаунт в Twitter, насчитывающий более 105 тысяч подписчиков. Кот черно-белого окраса неоднократно попадал на страницы британских газет благодаря своему дерзкому нраву. Местные журналисты не раз замечали животное в драках с его «коллегой» котом Ларри, который служит главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит.

Коты живут с XV века в резиденциях британских правителей — это старая традиция страны.

В июне на пенсию ушел корги по кличке Рыжий, который служил в нижегородской транспортной полиции.