В Единый день голосования Татарстана КОИБы будут работать на 43 избирательных участках

В рамках 115-го заседания Центральной избирательной комиссии Татарстана обсудили вопрос об использовании в Единый день голосования технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Планируется установить КОИБы на 43 участковых избирательных участках. Обслуживать каждый из них будут специально обученные члены избирательных комиссий.

Наибольшее количество — 18 комплексов — установят на избирательных участках в Казани. Также пункты с КОИБами будут работать в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске и Чистополе.

Напомним, что на выборах в Госсовет Татарстана в 2019 году КОИБы были установлены на 42 избирательных участках.

