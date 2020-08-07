Ренат Акчурин, Данис Зарипов и Екатерина Скулкина стали доверенными лицами Минниханова

«Не скрывал судимости, но не знал, что она не погашена»



Открыв 115-е заседание Центризбиркома Татарстана, глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщил, что на данный момент на выборы в представительные органы муниципальных образований зарегистрировался 10 291 кандидат из 12 023 подавших документы. Всего будет распределено 7 656 мандатов.

Агитация в СМИ начинается с 15 августа. 11 августа в культурном центре «Московский» пройдет жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени. При этом Андрей Кондратьев призвал сократить количество участников жеребьевки.

Первый вопрос заседания касался регистрации Василия Коротких — первого и единственного самовыдвиженца на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28. В этом ему было отказано по двум причинам, в том числе из-за непогашенной судимости.

В своем заявлении Коротких указал, что был осужден 24 сентября 2013 года Сарапульским городским судом. Проверка информационного центра МВД по РТ на основании представления ЦИК РТ подтвердила данный факт. «По состоянию на 13 сентября 2020 года у Коротких будет неснятая и непогашенная судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений. Таким образом, как сообщила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова, он не имеет права быть избранным депутатом Госдумы».

Кондратьев отметил, что Коротких не скрывал наличия судимости, но не знал, что она еще не погашена. Также Коротких должен был собрать 13627 подписей избирателей, но ему это не удалось.

Скулкина, Алекно, Сладковский — в числе доверенных лиц Минниханова

Второй вопрос касался регистрации доверенных лиц кандидата в президенты Татарстана Рустама Минниханова. В итоге ЦИК РТ утвердил список из 23 человек. В него вошли медики, спортсмены, политики, ученые, бизнесмены, деятели культуры и искусств:

кардиолог, почетный член Академии наук Татарстана Ренат Акчурин;

главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно;

заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, руководитель Русского национально-культурного объединения Казани Ирина Александровская;

главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы им. проф. А.Ф. Агафонова Марат Гатауллин;

прозаик Рустем Галиуллин;

председатель совета директоров АО «АйСиЭл — КПО ВС» Виктор Дьячков;

хоккеист казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов;

заместитель председателя Общественной палаты Татарстана, директор РМОО «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан» Тимур Кадыров;

ветеран Великой Отечественной войны Борис Кузнецов;

поэт Зиннур Мансуров;

учитель биологии казанского лицея-интерната №2, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019» Наиль Мирсаитов;

советник председателя Молодежного правительства Республики Татарстан по вопросам культуры Гульфия Мутугуллина;

педагог Эльвира Наумова;

композитор Эльмир Низамов;

генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Алексей Пахомов;

генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко;

председатель регионального общественного движения «Наше дело» Тимур Сафин;

актриса, участница женского юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина;

дирижер Александр Сладковский;

певец Салават Фатхутдинов;

телеведущий Первого канала Максим Шарафутдинов;

председатель регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер;

председатель Молодежного парламента РТ Нина Шимина.

КОИБы — на 43 участках

На заседании также приняли решение, что в Единый день голосования 13 сентября 43 избирательных участка оснастят комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Наибольшее количество — 18 — установят на избирательных участках в Казани. Также комплексы, которые с помощью сканера считывают информацию с бюллетеня и подсчитывают голоса, будут работать в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске и Чистополе. На каждом участке будут два подготовленных человека, которые будут обслуживать комплексы.

Член ЦИК Татарстана с правом решающего голоса Андрей Кутырев поинтересовался у Надежды Борисовой, по каким критериям выбрали именно эти 43 участка. По ее словам, КОИБы распределяются исходя из большого количества избирателей, сейчас максимально это 3 тысячи человек.



— Наличие на избирательных участках КОИБов позволит ускорить процедуру голосования и исключить человеческий фактор при подсчете бюллетеней. Сегодня использование технических средств дает нам не только прозрачность и оперативность процесса, но и дополнительные меры безопасности в условиях непростой эпидемиологической ситуации, — подытожил глава ЦИК РТ.

Дарья Пинегина