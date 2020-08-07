Советские машины за рубежом: какой отечественный автопром был популярен за границей

Российские машины на их родине принято ценить не слишком сильно. Считается, что это — бюджетный вариант, не отличающийся своей надежностью, комфортом и безопасностью. В большинстве случаев, особенно в последние десять (а то и двадцать) лет, россияне предпочитают машины, выпущенные под иностранными брендами ­— пусть даже это будет автомобиль, сделанный в России и для российского рынка.

Тем не менее есть (и было) несколько российских автомобилей, популярность которых в зарубежных странах достаточно велика. И речь сейчас не о КНДР или Кубе, где в силу политических причин купить машины из других стран было проблематичным. Некоторые модели популярны во вполне развитых странах Европы.

«Нива»

Пожалуй, самой востребованной российской и советской машиной за границей была и остается «Нива», официально именуемая ВАЗ-2121. Выпущенная в далеком 1977 году модель остается без особых изменений и сейчас — разве что немного поменяли дизайн фар и салон. Тем не менее повстречать ее можно, к примеру, в Исландии, Черногории, Австрии и Великобритании.

Конечно, относительная распространенность ее связана не с тем, что жесткость «Нивы» кому-то кажется комфортной. Причины тут в другом — у нее довольно высокая проходимость, что очень хорошо подходит для сельской местности, особенно гористой. Кроме того, как ни странно, ее можно назвать надежной: поломки, если и есть, довольно легко устраняются, что называется, «на коленке» ­— «Нива» достаточно простая в устройстве.



«Самара»

Довольно часто можно встретить в зарубежных странах и уже ставшую классической (но не считающейся «классикой» в контексте продукции ВАЗа) модель «Самара», известную в России и бывшем СССР как «восьмерка» (в случае трехдверной модели) и «девятка» (в случае пятидверной модели). Разработка автомобиля, выпущенного в 1984 году, велась совместно с компанией Porsche — возможно, именно этим можно объяснить довольно хорошие, особенно для своего времени, динамические характеристики.

Любопытно, что Samara выпускалась также в Финляндии, на заводе Valmet Automotive — там машине добавляли антикор, маскировали сварные швы, меняли бампера и решетки радиатора. Подвергалось изменению и внутреннее пространство — обивка и панель, добавляли шумоизоляцию. В некоторых странах Европы на «девятках» и «восьмерках» меняли двигатели, в том числе — на дизельные. Бельгийская компания даже превращала «Самару» в кабриолет.



«Классика»

Очень широкое распространение за рубежом получили и модели «вазовской классики» в 1970—1980-х годах. Начиная с первой же модели тольяттинского автозавода — переделанного Fiat 124 («копейки», ВАЗ-2101) машины продавались не только на территории СССР и стран «Восточного блока», но и за рубежом.

К примеру, в Великобритании «копейки» продавались с 1974 по 1983 годы, когда их сменила модель Riva — под таким именем в этой стране выпускали серию ВАЗ-2105, 2104 и 2107. Для своего времени модель на британском рынке стоила совсем недорого, при этом неплохо оснащалась. Пик продаж пришелся на конец 80-х — к примеру, в Британии в 1988 году было продано 30 тысяч экземпляров Riva. К началу 1990-х модель стала устаревшей, ее вытеснили корейские автопроизводители, но, как уже упоминалось, ВАЗ к тому моменту начал продажи «Самары», которые тоже брали неплохо.

«Москвич-412»

По сути, появление на рынке Британии «копейки» обеспечило уход из страны предыдущей модели советского автопрома, которую пытались «продвигать». Речь идет о «Москвиче-412». Этот автомобиль в Соединенном Королевстве начали продавать еще в 1969 году. Поначалу результат был не очень впечатляющий — на всю страну было продано около 300 экземпляров «Москвичей». Однако к 1973 году продажи достигли своего пика — было продано около 3,5 тысячи машин.

Но уже в этом же году появились сообщения о том, что машина очень небезопасна, что поспособствовало значительному снижению спроса. Модели попытались дать другое название (сменили с M-412 на Moskvitch-1500), но особого эффекта это не дало. В том же 1973 году на рынке появилась более современная модель от ВАЗа, и продажи «Москвича» снизились очень сильно — в результате уже в 1976 году «412-й» ушел с британского рынка.

ГАЗ-21

Еще в более давние времена определенной популярностью в Европе пользовалась столь желанная жителями СССР модель Горьковского автозавода — 21-я «Волга». В 1960-х бельгийский импортер Sobimpex (совместное предприятие с Советским Союзом) начал завозить «Волги» для Западной Европы. Правда, советские двигатели, похоже, за рубежом не ценились никогда — машины комплектовали моторами Perkins или Rover, в том числе дизельными.

Машины продавались под названием Scaldia-Volga. В основном модель была популярна в самой Бельгии и Нидерландах. Правда, популярность пришлась на 1960-е годы, в то время как в СССР такие машины ездили еще 20—30 лет, лишь после этого перешли в категорию «классики».

Максим Матвеев