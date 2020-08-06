Финалистка «Голос. Дети», татаро-японское шоу и московское техно: чего ожидать на новом Tat Cult Fest

Tat Cult Fest намечен на День республики

Фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest в третий раз пройдет в Казанском Кремле — событие уже назначено на 30 августа, в День республики и День города Казани. Фестиваль пройдет в традиционном формате, но онлайн-трансляция также будет организована. На фестивале выступит московский техно-дуэт PTU, покажут проекционное шоу «Татара — наследие Евразии», а театральная сцена превратится в этом году в хореографическую.

День суверенитета обещает быть насыщенным — похоже, решено организовать все возможные варианты праздников в этот день, отметив, таким образом, и 100-летие ТАССР.

Tat Cult Fest в этом году не может похвастать иностранными гостями, как это было в прошлом году, когда хейдлайнерами фестиваля была финская группа Bashkarma и интернациональный состав группы Зули Камаловой.

В этом году организаторы мечтали привезти Каролину Чичу, польскую исполнительницу, которая, вспомнив свои корни, записала альбом-фантазию на тему татарских песен в исполнении народных инструментов.

Впрочем, у фестиваля всегда есть обширный пул своих исполнителей, так что работать три сцены — большая, малая и электронная — будут с обеда до ночи.

Финалистка «Голос. Дети» и татарско-японский спектакль

Пожалуй, самым крупным событием для массового зрителя станет выступление Саиды Мухаметзяновой. Девушка, чью карьеру до сих пор связывают с шоу «Голос», давно мечтала петь с живым составом. На фестивале она выйдет с проектом YMB, а помогать ей будет Ислам Сатыров, ногайской фолк-автор, ненадолго перебравшийся в Казань из Минеральных Вод.

Кроме того, здесь будет представлен совместный проект «Татара — наследие Евразии», разработанный при сотрудничестве Посольства Японии в России и Министерства культуры Татарстана. Известно, что в основе спектакля, сочетающего визуальное шоу и перформансы, лежит история о технологии плавки металла для самурайских мечей под названием «татара»: ее в VII веке привезли в Японию татары.

Также в Казань приедет дуэт PTU. Камиль Еа и Алина Изолента — бывшие казанцы, знакомые любителям местного андеграунда. Теперь их жесткое техно звучит на площадках от Тбилиси до Лос-Анджелеса, но понятно, что сет в Казани — это их редкое выступление в 2020-м.

Кроме того, можно сказать, что среди участников — чувашский этноджаз-коллектив Shanu, оперный, но иногда и рок-певец Артур Исламов, песни музыкальной лаборатории Tat Cult Lab, уфимский проект Maturr и альметьевский ОММАЖ. Как водится, помимо музыки, на фестивале будет детская площадка, выставка, а театр в этом году решено заменить хореографией — вероятно, это будут результаты экспериментов на заданную тему.



Радиф Кашапов