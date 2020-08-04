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Завтра в Казани пройдет «велосипедный рейд»

17:28, 04.08.2020
Завтра в Казани пройдет «велосипедный рейд»
Фото: realnoevremya.ru

Завтра, 5 августа, ГИБДД Казани проверит, как велосипедисты соблюдают правила дорожного движения.

В частности, сотрудники ГИБДД будут смотреть на то, как велосипедисты соблюдают ПДД на пешеходном переходе.

На прошлой неделе в Казани прошла массовая проверка городских автобусов. Инспекторы проверили автобусы, которые осуществляют регулярные или заказные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.

ОбществоАвто Татарстан
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