Завтра в Казани пройдет «велосипедный рейд»
Завтра, 5 августа, ГИБДД Казани проверит, как велосипедисты соблюдают правила дорожного движения.
В частности, сотрудники ГИБДД будут смотреть на то, как велосипедисты соблюдают ПДД на пешеходном переходе.
На прошлой неделе в Казани прошла массовая проверка городских автобусов. Инспекторы проверили автобусы, которые осуществляют регулярные или заказные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.
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