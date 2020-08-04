Завтра в Казани пройдет «велосипедный рейд»

Завтра, 5 августа, ГИБДД Казани проверит, как велосипедисты соблюдают правила дорожного движения.

В частности, сотрудники ГИБДД будут смотреть на то, как велосипедисты соблюдают ПДД на пешеходном переходе.

На прошлой неделе в Казани прошла массовая проверка городских автобусов. Инспекторы проверили автобусы, которые осуществляют регулярные или заказные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.

