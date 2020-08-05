Ак Барс Банк снизил кредитные ставки до 7,7% годовых

Банк снизил процентную ставку по кредиту наличными от 7,7% годовых для клиентов, работающих в отраслях информационных технологий, телекоммуникаций, фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, ЖКХ, образования и науки, на госслужбе и ряде других сфер, а также для сотрудников компаний-партнеров банка и держателей зарплатных карт.



Клиенты, которые подходят под условия, получат кредит наличными по сниженной ставке на сумму от 100 до 300 тысяч рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. При сумме кредита от 300 тысяч до 2 миллионов рублей ставка составит от 8% годовых.



Для сотрудников компаний-партнеров банка с численностью более 500 человек кредит доступен по ставке от 8,2% на сумму до 300 тысяч рублей. Если в партнерской компании банка работают до 500 человек, ставка составит от 8,6% годовых. При сумме кредита от 300 тысяч до 2 миллионов будут действовать ставки от 8,5% и 8,9% годовых соответственно.



Условия действительны при присоединении к договору коллективного страхования.



ПАО «Ак Барс Банк»

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