В Татарстане появился виртуальный музей надзорной деятельности в строительстве ТАССР

На сайте Инспекции ГСН Татарстана появился раздел «Виртуальный музей: История государственного строительного надзора ТАССР». Там можно посмотреть архивные документы и фотографии о деятельности надзорного органа.

Старинные документы были найдены в архивном фонде Татарстана, с помощью них посетители виртуального музея узнают об истории возникновения и развития надзорной деятельности в строительстве.

Так, во времена Советского Союза функционировала Главная инспекция государственного архитектурно-строительного контроля РСФСР, которая централизованно контролировала деятельность инспекций всех областей, краев, городов республиканского подчинения.

Особый интерес представляет переписка инспекции ТАССР И РСФСР за 1945 год, в которой содержится информация о законсервированных объектах Казани во время Великой Отечественной войны.

Посетить виртуальный музей можно перейдя по ссылке, сообщает пресс-служба госстройнадзора РТ.



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