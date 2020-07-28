Завтра Госавтоинспекция проведет массовую проверку автобусов в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Завтра, 29 июля, в Казани пройдет массовая проверка городских автобусов.

Рейд пройдет с 6.00 до 11.00 в Советском районе города. Инспекторы будут проверять автобусы, которые осуществляют регулярные или заказные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.

Особое внимание сотрудники ГИБДД обратят на водителей, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров и управляют транспортными средствами с техническими неисправностями. Адресную работу проведут и с водителями, уклоняющимися от уплаты штрафов за нарушение ПДД.

При выявлении технических неисправностей пассажирских автобусов инспекторы примут меры по запрещению их эксплуатации, сообщили в отделе ГИБДД по Казани.



В Татарстане в 2019 году за нарушения правил пассажирских перевозок оштрафовали на сумму около 24 млн рублей.

