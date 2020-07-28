Завтра Госавтоинспекция проведет массовую проверку автобусов в Казани
Завтра, 29 июля, в Казани пройдет массовая проверка городских автобусов.
Рейд пройдет с 6.00 до 11.00 в Советском районе города. Инспекторы будут проверять автобусы, которые осуществляют регулярные или заказные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.
Особое внимание сотрудники ГИБДД обратят на водителей, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров и управляют транспортными средствами с техническими неисправностями. Адресную работу проведут и с водителями, уклоняющимися от уплаты штрафов за нарушение ПДД.
При выявлении технических неисправностей пассажирских автобусов инспекторы примут меры по запрещению их эксплуатации, сообщили в отделе ГИБДД по Казани.
В Татарстане в 2019 году за нарушения правил пассажирских перевозок оштрафовали на сумму около 24 млн рублей.
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