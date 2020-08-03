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В Московском районе Казани 5 августа отключат воду

21:30, 03.08.2020
В Московском районе Казани 5 августа отключат воду
Фото: kzn.ru

В среду, 5 августа, в ряде домов Московского района Казани временно отключат воду.

Так, с 9.00 5 августа до 6.00 6 августа воды не будет по улице Восстания, 121а, 123, 123а, улице Окольной, 94, 94а, 96, улице Сабан, 1а, 3, 5, 7.

Это связано с проведением работ по подключению водопроводов, уточняет мэрия города.

Ранее власти Казани публиковали график отключений горячей воды в августе.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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