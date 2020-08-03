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В России замечены тропические постельные клопы

16:00, 03.08.2020
В России замечены тропические постельные клопы
Фото: pixabay.com

На территории ряда городов России замечены тропические постельные клопы. Об этом информирует Роспотребнадзор.

«Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается», — отметили в ведомстве. Особенностью данной разновидности клопов является то, что они могут нападать на человека днем. В остальном отличить этих насекомых от простых клопов могут только эксперты.

Роспотребнадзором опубликованы рекомендации по защите от тропических клопов. Так, необходимо регулярно проводить уборку помещений и периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности насекомых.

В Казани также известен случай, когда компания друзей пострадала от укусов клопов.

Общество Татарстан
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