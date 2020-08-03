В России замечены тропические постельные клопы

На территории ряда городов России замечены тропические постельные клопы. Об этом информирует Роспотребнадзор.

«Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается», — отметили в ведомстве. Особенностью данной разновидности клопов является то, что они могут нападать на человека днем. В остальном отличить этих насекомых от простых клопов могут только эксперты.

Роспотребнадзором опубликованы рекомендации по защите от тропических клопов. Так, необходимо регулярно проводить уборку помещений и периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности насекомых.



В Казани также известен случай, когда компания друзей пострадала от укусов клопов.