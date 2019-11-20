В Казани компанию друзей искусали клопы в арендованном доме

Фото: кадр видео из соцсети

Жительница Казани выложила в соцсеть видеозаписи из арендованного на день рождения дома. На кадрах видно, как по матрасам свободно бегают клопы.

«Под матрасами, на которых мы спали, нас ждала просто ужасающая картина: все матрасы буквально кишели клопами. Они ползали, сношались и праздновали очередную сытую ночь. Во всех матрасах!» — написала девушка.

По ее словам, только на одной ноге одной из девушек они насчитали не менее 50 укусов — это вызвало сильную аллергическую реакцию. Имениннице и гостям ничего не оставалось, как выбросить всю одежду, чтобы не принести клопов к себе домой.

Больше всего девушку возмутило, что о проблеме знают и администратор, и владелец дома.



«Пришла администратор, мы потребовали возврата средств. Она сказала, что ничего не решает, и позвонила хозяину: «У нас тут опять скандал из-за клопов». То есть все знают об этой проблеме, но продолжают сдавать дом.

Вернуть девушке заплаченные 8 тысяч отказались, пообещав лишь скидку 60% на следующее бронирование.