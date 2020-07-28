Минфин России допустил появление ипотечного «пузыря»

Субсидирование ипотеки в России может привести к образованию «пузыря». Такое мнение высказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим, совместно с ДОМ.РФ, оценкам, не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%», — цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что дальнейшее расширение программы субсидирования ипотеки также может стать пирамидой для бюджета. На данный момент в России наблюдается взрывной рост ипотеки.

«Можно с уверенностью сказать, что мы закроем этот год с ростом по сравнению с прошлым годом по ипотеке», — подчеркнул он.

В апреле президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорткласса со ставкой в 6,5% для граждан. Остальную часть будет субсидировать государство. В России уже получено 40 тыс. ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5%.