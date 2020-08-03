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Ученые предложили делать машины из бананов

01:23, 03.08.2020
Ученые предложили делать машины из бананов
Фото: wikipedia.org / Torontofiredancer

Ученые из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) считают, что бананы, вернее их разновидность, которая называется плантан, должны быть использованы для производства автомобилей.

Волокна растений усиливаются нанотрубками и эпоксидной смолой. Все эти компоненты образуют композитный материал, прочный и легкий. Еще одним его полезным свойством является подавление вибрации и шумов.

Исследователи предлагают использовать новый материал в производстве внутренних крышек автомобильных двигателей, дверных панелей и шумоизоляции. Он поможет сделать машины легче, долговечнее и экологичнее, говорится в статье в журнале Journal of Materials Research and Technology.

Еще одним фактором ученые считают низкую стоимость такого материала.

ТехнологииАвто
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