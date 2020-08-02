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В Сети появились снимки невыпущенного iPod touch

23:24, 02.08.2020
В Сети появились снимки невыпущенного iPod touch

Известный портал, посвященный технике Apple, 9to5mac.com опубликовал снимок прототипа iPod touch первого поколения. Однако такой вариант в 2007 году не выходил.

Первый «яблочный» плеер с тачскрином выглядел по-другому. Показанный на фото имеет то же покрытие, что и Mac Pro 2013 года.

Утверждается, что на фото невыпущенный прототип. Фанаты считают, что черная глянцевая задняя панель iPod touch могла стать прорывом в дизайне, но компания выбрала другой вариант.

Технологии
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