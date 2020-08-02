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В Татарстане подтвердился еще 31 случай коронавируса

10:52, 02.08.2020
В Татарстане подтвердился еще 31 случай коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердился еще 31 новый случай COVID-19. Из них только один завозной, остальные — контактные, сообщили в Минздраве Татарстана.

12 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому. В Казани выявили 13 заболевших, в Зеленодольском и Нижнекамском районах — по четыре человека.

Всего на 1 августа в Татарстане зарегистрировано 5 664 случая коронавируса. Выздоровел за весь период 4 561 человек, в том числе двое за минувшие сутки. Жертвами вируса стали 43 человека.

ОбществоМедицина Татарстан
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