В Татарстане подтвердился еще 31 случай коронавируса

В Татарстане подтвердился еще 31 новый случай COVID-19. Из них только один завозной, остальные — контактные, сообщили в Минздраве Татарстана.



12 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому. В Казани выявили 13 заболевших, в Зеленодольском и Нижнекамском районах — по четыре человека.



Всего на 1 августа в Татарстане зарегистрировано 5 664 случая коронавируса. Выздоровел за весь период 4 561 человек, в том числе двое за минувшие сутки. Жертвами вируса стали 43 человека.