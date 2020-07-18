В Apple появится эмодзи с матрешкой

Фото: /Apple / Emojipedia

Apple представила новый дизайн символов эмодзи, которые станут доступны в операционных системах iOS, iPadOS и macOS в 2020 году. В числе новых эмодзи российские матрешки.

Матрешка в эмодзи Apple находится внутри открытой такой же матрешки большего размера. Куклы украшены цветами, которые уже есть в существующих эмодзи.

В числе других новых эмодзи есть ниндзя, бумеранг, анатомическое сердце и монета.



Ранее на устройствах Apple по всему миру произошел технический сбой.

