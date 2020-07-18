В Apple появится эмодзи с матрешкой
Apple представила новый дизайн символов эмодзи, которые станут доступны в операционных системах iOS, iPadOS и macOS в 2020 году. В числе новых эмодзи российские матрешки.
Матрешка в эмодзи Apple находится внутри открытой такой же матрешки большего размера. Куклы украшены цветами, которые уже есть в существующих эмодзи.
В числе других новых эмодзи есть ниндзя, бумеранг, анатомическое сердце и монета.
Ранее на устройствах Apple по всему миру произошел технический сбой.
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