Фестиваль «Великий Болгар» в этом году может не состояться

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал сегодня на пресс-конференции, что фестиваль «Великий Болгар» может быть отменен.

Отвечая на вопрос о том, когда ориентировочно может пройти мероприятие, чиновник сказал, что информации о датах проведения фестиваля нет. Иванов не исключил, что в этом году фестиваль не состоится.

Он также заверил, что вопрос онлайн-покупки билетов на речные перевозки в Свияжск и Болгар решится в ближайшее время.

По словам председателя Госкомитета по туризму Татарстана, в географию «Туров выходного дня» по Татарстану за 2,2 тысячи рублей добавили еще несколько районов.

«На подходе ассортимент будет расширяться, акция будет продолжаться до конца года», — подчеркнул Иванов. Изначально планировали завершить программу 30 августа. Если она будет эффективной, то будет продолжаться и в следующем году, пообещал он.