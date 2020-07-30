Не «Санта-Барбара»: самые долгие телесериалы в истории

Ровно 36 лет назад в эфир вышел культовый американский сериал «Санта-Барбара». Мыльная опера транслировалась в США на протяжении девяти лет, но для России период известности длился дольше, и в рамках стереотипа (более долгие сериалы на территории СССР и России не показывали) считается чуть ли не самым длинным сериалом в истории. «Реальное время» выясняет, так ли это на самом деле.

Самый известный в России: «Санта-Барбара»

На самом деле «Санта-Барбара» от канала NBC занимает лишь 10-е место в списке самых длинных сериалов. Всего было снято 2137 серий в девяти сезонах, каждая серия длилась 45 минут, в США трансляция велась с 30 июля 1984-го по 15 января 1993 года. Драма о тяжелой жизни богатой семьи Кэпвеллов из Калифорнии и нескольких других семей пришлась по душе российскому зрителю, только-только получившему доступ к возможности посмотреть, «а как у них». В России трансляция началась 2 января 1992 года на телеканале РТР, а закончилась 17 апреля 2002 года уже на канале «Россия». При этом были многочисленные перерывы в трансляции, а сериал в итоге был показан не полностью — только с 217-й по 2040-ю серии.

Самый длинный: «Путеводный свет»

Самый длинный сериал в истории, вопреки стереотипу, — «Путеводный свет», также известный как «Направляющий свет» (в оригинале — Guiding Light). По сути своей, сериал, как и «Санта-Барбара», мыльная опера о жизни нескольких семей. Название восходит к зажженной лампе, которую преподобный Рутлендж оставлял на окне в знак того, что заблудившимся всегда будет оказана помощь в его доме. У сериала — целых 72 сезона, при этом изначально, с 1937 по 1952 год, он выходил даже не на телевидении, а на радио. С 1952 по 2009 год демонстрировался на американском телеканале CBS. У сериала — 18262 серии — это почти в девять раз больше, чем у «Санта-Барбары». Упоминаний о трансляции сериала в России обнаружить не удалось.

Самый продолжительный научно-фантастический сериал: «Доктор Кто»

Гораздо более известный и популярный сериал — «Доктор Кто». Британский телесериал от BBC, ставший культовым, рассказывает об инопланетном путешественнике во времени. Он перемещается по времени и пространству, спасая цивилизации, людей, а иногда и никого не спасая — просто так. Оригинальный сериал длился 26 сезонов — с 1963 по 1989 год. В 1996 году выпустили пилотный эпизод нового сезона, но рейтинги не оправдали продолжения съемок. Тем не менее в 2005 году сериал возобновили, и он продолжает сниматься до сих пор. Всего выпущена 861 серия.

Самый длинный мультсериал: «Симпсоны»

Не менее культовый статус и у самого длинного мультипликационного сериала в истории — «Симпсонов». Анимационный ситком показывает жизнь семьи Симпсонов в вымышленном городе Спрингфилде, часто задевая актуальные политические, социальные и культурные темы. Отношение к сериалу у многих, особенно у консервативно настроенных людей, мягко говоря, неоднозначное. Тем не менее рекорд (и рейтинги) у «Симпсонов» есть. Он непрерывно выходит с 1989 года на телеканале FOX, всего сняты 684 серии. Кстати, у «Симпсонов» рекорд не только как у самого продолжительного мультсериала, но и как у самого долгого в мире ситкома.

Самый разносторонний: «Звездный путь»

В какую номинацию отнести, несомненно, важнейший для культуры сериал (или даже серию) «Звездный путь» (Star Trek) — не до конца ясно. Правильнее было бы назвать его медиафраншизой — под названием выходили сериалы, фильмы, анимационные сериалы, игры. Тем не менее начало серии положил именно телевизионный сериал, выходивший на американском канале NBC с 1966 по 1969 год. Сюжет строится на научно-исследовательской миссии экипажа корабля «Энтерпрайз», которая изучает неизвестные уголки Млечного Пути во второй половине XXIII века. Тогда, в шестидесятые, было выпущено 80 эпизодов, которые принесли культовый статус исполнителям главных ролей — в частности, Уильяму Шетнеру и Леонарду Нимою. Следом, в 1973—1974 годах, вышел одноименный анимационный сериал, состоящий еще из 22 эпизодов. В 1987—1994 годах выходил «Звездный путь: Следующее поколение», затем было еще несколько сериалов. Сейчас параллельно выходит несколько сериалов франшизы. Кроме того, снято 13 полнометражных фильмов, последний из которых — «Стартрек: Бесконечность», вышедший в 2016 году и получивший 343 миллиона долларов сборов при бюджете в 185 миллионов.

Максим Матвеев