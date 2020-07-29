В Татарстане ожидаются грозы и до +29°С

В среду, 29 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, в республике пройдут дожди, а местами грозы. Утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 24—29 градусов Цельсия. В Казани прогнозируется температура от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах — от +24°С до +27°С.