«Ак Барс» получил от «Торпедо» 12 миллионов рублей за двух молодых хоккеистов

Казанский «Ак Барс» получил от нижегородского «Торпедо» 10 млн рублей за переход нападающего Данила Воеводина и еще 2 млн рублей за переход 24-летнего защитника Марка Марина. Об этом сообщает телеграм-канал «ТрэшХоккей».

Также сообщается, что 11 лет назад «Ак Барс» выкупил игрока из тольяттинской «Лады» за 200 тысяч рублей.

Ранее казанский клуб получил еще 5 млн рублей от «Северстали» за переезд в Череповец 22-летнего форварда Владислава Кары, сообщает телеграм-канал «АренаБреда».