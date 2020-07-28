Жители Менделеевского района жалуются на разросшийся борщевик

В Менделеевском районе борщевик занимает уже около 100 га. В прошлом году организация, выигравшая тендер на борьбу с ядовитым растением, так и не приступила к работе, сообщают «Новости Татарстана», телеканала ТНВ.

Средства на уничтожение растения республика выделит только в следующем году. Жителям района остается надеяться на возможное получение денег от Минсельхозпрода РТ. На эти средства власти района могут закупит химикаты.

Тем временем жители деревни Куразово жалуются, что борщевик уже отрезал выход к реке и разросся на улицах. Они уверены, что через 3 года уже не смогут выходить из своих домов, если ситуация не изменится.