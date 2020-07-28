Суд оставил бывшего главу Минэкологии Татарстана под арестом

Фото: пресс-служба Советского райсуда Казани

Верховный суд Татарстана оставил решение об аресте экс-главы Минэкологии РТ Агляма Садретдинова в силе. Об этом говорится на сайте суда.

Бывшего министра арестовали 17 июля. Его обвинили в организации убийства (ч. 3 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, Садретдинов в 2003 году занимал пост главы Буинского района и «организовал убийство жителя этого же района республики». Причиной стала активная гражданская позиция потерпевшего: от последнего на министра поступали жалобы в различные инстанции. По данным следствия, Аглям Садретдинов обратился к участникам казанского преступного сообщества «Квартала», которые застрелили потерпевшего на пороге его дома в Буинске за 180 тыс. рублей.

Садретдинов возглавлял Буинский район с 2006 по 2007 год. С июня 2007 года по ноябрь 2010 года был министром экологии и природных ресурсов Татарстана.

