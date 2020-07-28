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В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Татарстане до сих пор запрещено купаться

14:58, 28.07.2020 1
В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Татарстане до сих пор запрещено купаться
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина объяснила, почему все еще запрещено купаться.

«У нас сегодня 17 мест рекреационного водопользования — те места, которые при определенных условиях могут использоваться для купания. На все эти объекты выдается заключение Роспотребнадзора, прежде чем купаться. И пока такое заключение получено только для одного объекта — в Нижнекамске», — сказала она на пресс-конференции.

Накануне в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану заявили, что вода в местах отдыха республики соответствует требованиям. Однако на данный момент санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии выдано только реке Каме в зоне отдыха поселка Красный Ключ Нижнекамска.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:45
    Интересно, из их параллельной вселенной видно что все и без их разрешения купаются, а если все купаются зачем они нужны со своими запретами.
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