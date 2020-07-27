Вода в местах отдыха Татарстана соответствует требованиям, но купаться пока нельзя

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану заявили, что вода в местах отдыха республики соответствует требованиям.



На данный момент санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии выдано только реке Каме в зоне отдыха поселка Красный Ключ Нижнекамска. Там, по версии ведомства, можно безопасно купаться.

В Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Заинске, Зеленодольске и в других поселениях РТ санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов не выдавались.



«Тем не менее управление продолжает вести лабораторный контроль качества воды водоемов в местах рекреаций. Результаты исследований воды водоемов, отобранных с 13 по 17 июля в местах рекреаций, соответствуют гигиеническим требованиям», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На 23 июля специалисты ведомства отобрали 271 пробу воды водоемов в местах отдыха. Доля плохих проб по санитарно-химическим показателям составила 18,8% (2019 г. — 22,1%), по микробиологическим — 6% (2019-й — 7,9%).