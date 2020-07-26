Новости общества

19:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани планируют провести дни культуры республики Коми в следующем году

18:19, 26.07.2020
В Казани планируют провести дни культуры республики Коми в следующем году
Фото: realnoevremya.ru

В Казани намерены провести в 2021 году Дни культуры Республики Коми. Об этом стало известно в ходе встречи министра культуры РТ Ирады Аюповой с министром культуры, туризма и архивного дела Коми Сергеем Емельяновым.

Стороны выразили заинтересованность в наращивании двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

В начале июля Минкультуры республики договорилось с генеральным консулом Туркменистана в Казани Атадурды Байрамовым о проведении в 2021 году дни культуры Татарстана в стране.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также