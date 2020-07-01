В Туркменистане Дни культуры Татарстана планируется провести в 2021 году

В Туркменистане Дни культуры Татарстана могут провести в следующем году. Об этом было сказано в ходе встречи министра культуры РТ Ирады Аюповой с генеральным консулом Туркменистана в Казани Атадурды Байрамовым, на которой стороны обсудили дальнейшее взаимодействие.

В частности, Аюпова отметила, что туркменские артисты могут принять участие в Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз».

Также министр культуры РТ сообщила, что кинематографисты Туркменистана могли бы представить свои работы на Казанском международном фестивале мусульманского кино.

В ходе встречи Байрамов заявил, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уделяет пристальное внимание развитию культурно-гуманитарных отношений, и выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве консульства и Минкульта РТ, передает пресс-служба ведомства.

Ранее Атадурды Байрамов на встрече с главой Агентства инвестиционного развития РТ Талией Минуллиной сообщил, что власти Туркменистана рассматривают возможность открытия торгового представительства страны в Казани.

