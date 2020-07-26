Telegram запустил видеозвонки в тестовом режиме
Telegram в тестовом режиме добавил функцию видеозвонков для пользователей iOS.
Чтобы воспользоваться новой функцией, приложение нужно обновить через App Store. После этого необходимо десять раз нажать на значок настроек для открытия Debug-меню, а затем активировать функцию Experimental Feature.
Для того, чтобы совершить видеозвонок, нужно убедиться, что у собеседника включена подобная функция.
Отмечается, что благодаря обновлению пользователи теперь смогут использовать видеоаватар в профиле. Также теперь в приложении дну из предыдущих аватарок можно поставить на первое место при помощи кнопки «Сделать основной».
Помимо этих обновлении, пользователи могут свободно обмениваться файлами любого типа размером до 2 Гб. Владельцам больших групп в мессенджере теперь доступна подробная статистика, а настройки в разделе «Конфиденциальность» дают возможность автоматически архивировать чаты с пользователями не из списка контактов и отключать их уведомления, сообщает издание «Код Дурова».ТехнологииIT
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