Telegram запустил видеозвонки в тестовом режиме

Telegram в тестовом режиме добавил функцию видеозвонков для пользователей iOS.

Чтобы воспользоваться новой функцией, приложение нужно обновить через App Store. После этого необходимо десять раз нажать на значок настроек для открытия Debug-меню, а затем активировать функцию Experimental Feature.

Для того, чтобы совершить видеозвонок, нужно убедиться, что у собеседника включена подобная функция.

Отмечается, что благодаря обновлению пользователи теперь смогут использовать видеоаватар в профиле. Также теперь в приложении дну из предыдущих аватарок можно поставить на первое место при помощи кнопки «Сделать основной».

Помимо этих обновлении, пользователи могут свободно обмениваться файлами любого типа размером до 2 Гб. Владельцам больших групп в мессенджере теперь доступна подробная статистика, а настройки в разделе «Конфиденциальность» дают возможность автоматически архивировать чаты с пользователями не из списка контактов и отключать их уведомления, сообщает издание «Код Дурова».