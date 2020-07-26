В Казани подешевела аренда квартир

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В Казани продолжает дешеветь аренда квартир. По данным аналитиков сервиса объявлений ЦИАН, вернуться к докризисным показателям рынок сможет не раньше осени.

По данным аналитиков, стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице РТ подешевела на 0,61% по сравнению с июлем прошлого года. Еще больше упали в цене двухкомнатные квартиры, там квартиры подешевели на 1,34%.

Согласно данным, падение цен произошло в 15 городах-миллионниках. При этом эксперты отмечают, что спрос постепенно восстанавливается, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в мае аренда «однушек» в Казани подешевела на 3%.

