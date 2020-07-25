В Португалии создали маску, убивающую коронавирус

Ученые института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили о разработке первой защитной маски, способной нейтрализовать коронавирус.

Речь идет о многоразовой защитной маске, которая сделана с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев. Испытания подтвердили эффективность продукта при защите от COVID-19.

В институте заверили, что эффект маски сохраняется и после 50 стирок, пишет газета La Razón.

Сегодня ученые США сообщили о разработке прибора, который способен мгновенно выявлять коронавирус или следы антител у пациентов.