Ученые разработали прибор для моментального обнаружения COVID-19

Ученые университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, позволяющий практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител.

Устройство состоит из тончайших проводников и покрыто слоем золота. Прибор может реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет излучения. Встроенный искусственный интеллект анализирует реакцию детектора и определяет, какое именно вещество находится в крови пациента, сообщает MedicalXpress.

Работает прибор следующим образом: поверхность детектора смазывают реагентом, который восприимчив к коронавирусу. При попадании частиц вируса на детектор он меняет свет, его можно заметить с помощью камеры телефона.

Исследователи считают, что в будущем изобретение поможет создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.