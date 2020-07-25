В Подмосковье обнаружено тело спортивного журналиста Александра Иваницкого

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В Подмосковье волонтеры и спасатели нашли тело спортивного журналиста Александра Иваницкого. Полиция, МЧС и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» искали его три дня.

Тело спасатели нашли в реке. По данным ТАСС, смерть Иваницкого не носит криминальный характер. При поисках были найдены личные вещи погибшего на берегу. Сын Иваницкого предположил, что в воде у его отца могли дать о себе знать проблемы с сердцем.

Александр Иваницкий являлся чемпионом Олимпийских игр 1964 года. Он комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Москве 1980 года, работал редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал в МГУ.

