Синоптики спрогнозировали дожди и грозы на этой неделе в Татарстане

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на этой неделе.

Так, во вторник, среду и четверг в Татарстане ожидается неустойчивая погода, с кратковременными дождями и грозами. Во вторник, 21 июля, синоптики прогнозируют сильные ливни, туман утром и ночью. Ночью температура опустится до +12...+17 градусов, днем прогнозируется +23...+28 градусов.

В среду и четверг на территории республики атмосферные потоки поменяют свое направление на северо-западное и станет немного прохладнее. Температура днем 22 июля составит +22...+27 градусов, в четверг, 23 июля, воздух прогреется +21...+26 градусов.

В пятницу, 24 июля, и в субботу, 25 июля, Татарстан окажется под влиянием гребня повышенного давления. Погода ожидается без существенных осадков, ночью прогнозируется +11...+16 градусов; днем воздух прогреется до +21..+26 градусов.

В минувшее воскресенье в Казани прошел сильный ливень, который продолжался около часа. В результате несколько улиц города оказались затоплены. О последствиях непогоды — в материале «Реального времени».

