Схимонах Сергий после лишения сана не планирует покидать женский Среднеуральский монастырь
Ранее лишенный сана схиигумена Схимонах Сергий (Романов) не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова его соратника Всеволода Могучева.
«Отец Сергий — духовник Среднеуральского женского монастыря. Он был им, есть и будет оставаться в дальнейшем. У нас ничего не меняется и не планируется к изменению», — сказал Могучев. По словам соратника, схимонах не собирается комментировать лишение сана, поскольку у него «есть более важные дела».
Сегодня патриарх Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об извержении из сана схиигумена Сергия. После этого он предложил президенту России Владимиру Путину передать власть в его руки.Общество Татарстан
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