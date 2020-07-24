Схимонах Сергий после лишения сана не планирует покидать женский Среднеуральский монастырь

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Ранее лишенный сана схиигумена Схимонах Сергий (Романов) не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова его соратника Всеволода Могучева.

«Отец Сергий — духовник Среднеуральского женского монастыря. Он был им, есть и будет оставаться в дальнейшем. У нас ничего не меняется и не планируется к изменению», — сказал Могучев. По словам соратника, схимонах не собирается комментировать лишение сана, поскольку у него «есть более важные дела».

Сегодня патриарх Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об извержении из сана схиигумена Сергия. После этого он предложил президенту России Владимиру Путину передать власть в его руки.