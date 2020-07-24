Рустам Минниханов обсудил создание центра по изучению редких видов кошек в Татарстане

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с директором Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Вячеславом Рожновым проект создания центра по изучению редких видов кошек в республике.

Встреча прошла в Доме правительства РТ.

Минниханов отметил, что у Татарстана есть огромное желание создать такой центр для восстановления и увеличения численности снежного барса, передает пресс-служба президента республики.

В свою очередь Рожнов сообщил, что в данном центре смогут проводить исследования и специалисты РАН, и ученые республиканской академии наук и других институтов.

Разговоры о создании Центра разведения снежного барса в республике начались в 2017 году. В июне пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова заявила, что работа по созданию в Татарстане питомника для снежных барсов не приостановлена.

