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Рустам Минниханов обсудил создание центра по изучению редких видов кошек в Татарстане

15:17, 24.07.2020 1
Рустам Минниханов обсудил создание центра по изучению редких видов кошек в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с директором Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Вячеславом Рожновым проект создания центра по изучению редких видов кошек в республике.

Встреча прошла в Доме правительства РТ.

Минниханов отметил, что у Татарстана есть огромное желание создать такой центр для восстановления и увеличения численности снежного барса, передает пресс-служба президента республики.

В свою очередь Рожнов сообщил, что в данном центре смогут проводить исследования и специалисты РАН, и ученые республиканской академии наук и других институтов.

Разговоры о создании Центра разведения снежного барса в республике начались в 2017 году. В июне пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова заявила, что работа по созданию в Татарстане питомника для снежных барсов не приостановлена.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:23
    Скоро вместо редких кошек станут татары со своим забытым языком, вот о чем надо думать
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