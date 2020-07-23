Во что наблюдать за небом: обзор лучших недорогих телескопов

Фото: Sky-Watcher (на фото - BK 1149EQ2)

23 июля комета C/2020 F3 (NEOWISE), пролетающая над Землей примерно раз в 7 тысяч лет, оказалась на минимальной дистанции от нас. Перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты) комета прошла уже 3 июля, и блеск ее начал тускнеть. Видна она примерно через 2 часа после захода Солнца над северо-западным горизонтом, чуть левее и ниже ковша Большой Медведицы. Нестабильная облачная погода, установившаяся над большей частью Центральной России, может помешать наблюдать за этой кометой, а если и не помешает — времени «подготовиться» практически не остается. А вот чтобы следующие космические события или просто внезапные потребности в рассмотрении звездного неба не застали вас врасплох — мы подготовили подборку лучших недорогих телескопов.

Celestron Travel Scope 70

Один из самых доступных и относительно качественных телескопов — Celestron Travel Scope 70. Ахроматический рефракторный телескоп с двумя окулярами и нейлоновым рюкзаком в комплекте подойдет для новичков и любителей, которые собираются пользоваться прибором в поездках — он легкий (меньше 3 килограмм) и компактный. Из недостатков — как пишут в отзывах, он слабо подходит для наблюдения за небольшими объектами, такими как звезды. Если докупить окуляр — то это станет возможным, но помешает легкость, ведущая к тряске прибора. Заявленное максимальное полезное увеличение — 165х. Стоимость Celestron Travel Scope 70 в магазинах составит 9—10 тысяч рублей.

LEVENHUK Skyline Travel Sun 70

Чуть более дорогой телескоп, но и с большим увеличением — LEVENHUK Skyline Travel Sun 70. Фокусное расстояние объектива составляет 400 мм, полезное увеличение — от 12х до 140х, а максимальное увеличение с окуляром из комплекта — 201х. В комплекте есть оптический искатель 5х24, солнечный фильтр, два окуляра, а также рюкзак. В телескопе — диагональная призма, благодаря чему изображение не переворачивается вверх ногами. Стоимость этого телескопа сравнима с Celestron — около 9,2 тысячи рублей.

Veber 360/50

Еще более простой, но и более дешевый вариант — Veber 360/50. Также ахроматический рефракторный, максимальное полезное увеличение составляет 100х, фокусное расстояние объектива — 360 мм. Вес телескопа еще меньше, чем у Celestron — всего 1,5 килограмма. В комплект входят два окуляра, а вот ни рюкзака, ни искателя нет (без него будет довольно сложно найти нужный объект). Из недостатков — сложность в настройке, из преимуществ — цена: его можно купить за 2600 рублей.

BK 1149EQ2

Уже более солидный вариант, подходящий не только новичкам, — телескоп BK 1149EQ2, выпускающийся под брендами Sky-Watcher и Synta. В отличие от трех предыдущих моделей это не рефрактор, а рефлектор (то есть зеркальный, а не линзовый) — больше подходит для наблюдения за далекими небесными телами и туманностями. Эта модель гораздо больше по размерам, чем предыдущие, заметно дороже (стоит 15—17 тысяч), но может предложить более качественное изображение и максимальное полезное 228-кратное увеличение.

BRESSER Junior 60/700 AZ

Наконец, одна из самых недорогих моделей с функцией автоматического наведения — BRESSER Junior 60/700 AZ. Эта функция очень полезна для наблюдения за звездами, ведь найти нужный объект на огромном небесном своде, еще и при большом увеличении не так просто (сложности могут возникнуть даже с поиском луны — что говорить про конкретные звезды). Стоимость составляет около 15 тысяч рублей, максимальное увеличение с окуляром из комплекта — 175х. Этот телескоп — ахроматический рефракторный, в комплекте — 2 окуляра, а вот рюкзака для телескопа нет.

Максим Матвеев