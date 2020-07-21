В Татарстане выявлено 30 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. Такие данные сегодня утром представила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



На 21 июля число заболевших COVID-19 в республике достигло 5 278. Темп прироста к предыдущему дню составил 0,6%.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что выздоровели уже 4 139 человек, из них 35 — за минувшие сутки.



Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что 140 человек находятся в больницах с тяжелой формой заболевания.