В Татарстане выявлено 30 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. Такие данные сегодня утром представила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
На 21 июля число заболевших COVID-19 в республике достигло 5 278. Темп прироста к предыдущему дню составил 0,6%.
Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что выздоровели уже 4 139 человек, из них 35 — за минувшие сутки.
Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что 140 человек находятся в больницах с тяжелой формой заболевания.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым