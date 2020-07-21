Исследование: половина россиян копит деньги на крупные покупки

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Половина россиян откладывают деньги на крупные покупки. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру».

Большинство (33%) могут откладывать менее трети заработка. 2% ответили, что откладывают от трети до половины своего заработка. Лишь 5% опрошенных заявили, что сумма накоплений превышает их половину заработка.

Свои накопления 10% опрошенных планируют потратить на отпуск, 9% — на приобретение бытовой техники. По 7% респондентов планируют приобрести квартиру, передает RT.

Ранее сообщалось, что 30% жителей России не могут откладывать деньги на пенсию. Согласно опросу, копят на старость 32% россиян.

