У 30% казанцев нет возможности откладывать на пенсию

30% жителей России не могут откладывать деньги на пенсию. Согласно опросу, копят на старость 32% россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос «Райффайзенбанка».

При этом половина опрошенных сообщили, что хотели бы выйти на пенсию в 50—55 лет, еще 32% хотят начать получать пенсионные выплаты до 60 лет. Чем моложе респонденты, тем раньше они хотят получать пенсионные выплаты. Так, в группе 18—25 лет большинство хотят выйти на пенсию уже после 50, тогда как в группе 41—50 лет таких только 47%.

Для комфортной жизни на пенсии 49% россиян нужно не менее 30 тыс. рублей в месяц. В основном они откладывают 5—10% из зарплат, которые чаще всего не превышают 60 тыс. рублей в месяц.

В опросе приняли участие 6,6 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов-миллионников.

В мае в Татарстане назвали размер «идеальной» пенсии — 32% жителей считают, что для комфортной жизни им будет достаточно 30 тыс. рублей в месяц.

