Facebook может лишиться крупнейшего рекламодателя в лице Disney

Холдинг Disney резко сократил затраты на рекламу в Facebook, сообщает The Wall Street Journal. По итогам первой половины 2020 года Disney был крупнейшим рекламодателем соцсети, вложив $210 млн только на рекламу своего премиального стримингового сервиса Disney+ в США.

Ситуация разворачивается на фоне крупного бойкота со стороны рекламодателей. Снять на месяц всю рекламу в Facebook призвали ряд НКО, защищающие гражданские права меньшинств и свободу слова. Эти организации обвинили соцсеть в недостаточном контроле над контентом, провоцирующим ненависть и насилие.

К бойкоту присоединились несколько сотен компаний, в том числе Ford, Starbucks и сотовый оператор Verizon. Disney «фактически присоединился» к бойкоту, но официально ситуацию не прокомментировал, пишет WSJ.