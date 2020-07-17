«Автодор» может выпустить народные облигации для строительства трассы Москва — Казань

«Автодор» рассматривает возможность выпуска «народных» облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М-12 от Москвы до Казани, заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Он добавил, что компания уже использует механизмы привлечения средств на рынке, и ее облигации достаточно активно выкупают российские банки.

Петушенко пояснил, что дорожное строительство должно развиваться как можно активнее, а на эти цели не всегда в бюджете хватает достаточно средств, поэтому «Автодор» рассматривает разные варианты привлечения средств для строительства, в том числе и «вечные» облигации, а также размещение на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица.

Глава «Автодора» подчеркнул, что деньги, вложенные в дорожное строительство, защищены и при небольшой доходности их возвратность обеспечена трафиком по построенной дороге, передает «РИА Новости».