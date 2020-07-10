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Более ста челнинцев приняли участие в съемках сериала о команде «КАМАЗ-мастер»

21:15, 10.07.2020
Более ста челнинцев приняли участие в съемках сериала о команде «КАМАЗ-мастер»
Фото: mincult.tatarstan.ru

Более ста жителей Набережных Челнов приняли участие в съемках сериала о команде «КАМАЗ-мастер» в качестве массовки.

Напомним, в Автограде закончились съемки сериала «Мастер».

Сцены снимали в разных частях города: на тренировочном полигоне «КАМАЗ-мастер», картодроме, бульваре Энтузиастов и в других местах.

Свои анкеты на роль массовки в сериале отправили более 3 тыс. жителей Челнов, среди них больше всего женщин. Но чаще всего кастинг на роль массовки проходили мужчины, поскольку массовые сцены в основном проводились на полигоне, заездах, пишут «Челнинские известия».

Съемки спортивной драмы о команде «КАМАЗ-мастер» пройдут в Казани с 13 по 16 июля.

ОбществоКультура Татарстан
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