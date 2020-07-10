Более ста челнинцев приняли участие в съемках сериала о команде «КАМАЗ-мастер»

Более ста жителей Набережных Челнов приняли участие в съемках сериала о команде «КАМАЗ-мастер» в качестве массовки.



Напомним, в Автограде закончились съемки сериала «Мастер».



Сцены снимали в разных частях города: на тренировочном полигоне «КАМАЗ-мастер», картодроме, бульваре Энтузиастов и в других местах.

Свои анкеты на роль массовки в сериале отправили более 3 тыс. жителей Челнов, среди них больше всего женщин. Но чаще всего кастинг на роль массовки проходили мужчины, поскольку массовые сцены в основном проводились на полигоне, заездах, пишут «Челнинские известия».



Съемки спортивной драмы о команде «КАМАЗ-мастер» пройдут в Казани с 13 по 16 июля.

