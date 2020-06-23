Президент России предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли и существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

Также он заявил, что нужно бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний IT-отрасли — с 20% до 3%.

«Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — отметил Путин.

Также он попросил правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер.

«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.