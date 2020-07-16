В августе Instagram запустит аналог TikTok

В августе 2020 года Instagram запустит редактор видео Reels, позволяющий создавать короткие ролики с настройкой скорости воспроизведения, наложением музыки, либо аудиодорожки из других видео.

Данный редактор станет аналогом TikTok. Он будет доступен сразу в 50 странах мира, в том числе в США.

Редактор был доступен в тестовом режиме в Бразилии в ноябре 2019 года. Публиковать видео можно было в сторис или отправлять в Direct, передает «Коммерсантъ».



Ранее в России стало доступно приложение Spotify. Пока на официальном сайте Spotify сказано, что сервис недоступен в России, однако пользователи его уже скачивают и используют.



