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В августе Instagram запустит аналог TikTok

21:16, 16.07.2020
В августе Instagram запустит аналог TikTok
Фото: flickr.com

В августе 2020 года Instagram запустит редактор видео Reels, позволяющий создавать короткие ролики с настройкой скорости воспроизведения, наложением музыки, либо аудиодорожки из других видео.

Данный редактор станет аналогом TikTok. Он будет доступен сразу в 50 странах мира, в том числе в США.

Редактор был доступен в тестовом режиме в Бразилии в ноябре 2019 года. Публиковать видео можно было в сторис или отправлять в Direct, передает «Коммерсантъ».

Ранее в России стало доступно приложение Spotify. Пока на официальном сайте Spotify сказано, что сервис недоступен в России, однако пользователи его уже скачивают и используют.

Общество Татарстан
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