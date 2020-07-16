Прокуратура Татарстана проверит работу исполкома Буинска, где во время купания в пруду пропали дети

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Прокуратура Татарстана начала проверку после пропажи двух подростков в Буинском районе Татарстана. Дети ушли купаться и не вернулись, на берегу обнаружены их вещи.

Ведомство намерено дать оценку действиям органов местного самоуправления, которые должны были обеспечить профилактику и предупреждению происшествий с участием людей на водоемах и информированию людей оп правилах поведения на воде. Также будет дана оценка действиям родителей, которые оставили детей без присмотра.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Татарстане ищут двух подростков, который ушли купаться и пропали. Их вещи нашла на берегу родная мать.

