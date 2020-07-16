В Татарстане полицейские применили табельное оружие в погоне за водителем без прав

Фото: МВД по РТ

Накануне в Татарстане полицейским пришлось применить табельное оружие для остановки водителя, не подчинившегося требованию об остановке.

Все произошло в Агрызском районе во время проведения рейда по выявлению пьяных водителей и автомобилистов без прав. Инспекторы ГИБДД приняли решение остановить автомобиль «Лада», который двигался по улице Энергетиков. Однако водитель требование проигнорировал.

Инспекторы начали преследование, во время которого по громкой связи требовали от водителя остановиться. Поле того как было проигнорировано два предупредительных в воздух, полицейский четыре раза выстрелил по колесам. Машина остановилась.

За рулем автомобиля находился 21-летний житель Удмуртии без прав. В отношении него выписано семь административных протоколов за неподчинение и нарушение правил ПДД.



Ранее аналогичный случай произошел в Зеленодольском районе.